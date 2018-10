Drankpiloot KLM ontslagen

Dat is te vergelijken met anderhalf glas drank. Het toegestane maximum bij vliegers is 0,20 promille (één glas). Voor een automobilist geldt een wettelijke grens van 0,50 promille.

De kantonrechter geeft KLM in alle opzichten gelijk. De piloot wordt beschuldigd van ernstig plichtsverzuim, nalatigheid en in gevaar brengen van de vliegveiligheid. Hijzelf was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Doorgezakt

KLM wilde de arbeidsovereenkomst ontbinden na intern onderzoek, waaruit volgens het vonnis bleek dat hij de strikte alcoholregels had overschreden, al was het nipt. In de nacht van 24 op 25 mei was hij met collega’s in het hotel doorgezakt. De volgende dag moest hij zich om 13:30 melden op de luchthaven.

De copiloot beweerde dat hij zeker tien uur daarvoor geen alcohol meer had ingenomen, zoals het voorschrift bepaalt. Toch had hij blijkbaar zoveel gedronken dat er nog ‘restalcohol’ werd gemeten. Dat is streng verboden in de luchtvaart.

Werkstress

Er was volgens hem ook sprake van werkstress. ,,Een eenmalige uitglijder zou niet gelijk tot zo’n vergaande maatregel als ontslag mogen leiden. Dat heeft extreme gevolgen”, is volgens de uitspraak zijn verweer.

In een reactie zegt KLM een ‘zero tolerance’ beleid te voeren als het gaat om dronken bemanningsleden. Ook een beetje onder invloed is fout. ,,We geven verder geen commentaar op deze individuele zaak”, aldus een woordvoerder dinsdagavond.