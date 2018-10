Koning: Queen is Bond Girl

„Zelfs een avontuurlijke inslag is u niet vreemd, zoals u zes jaar geleden toonde bij de opening van de Olympische Spelen. Voor miljoenen ogen vervulde u daar met verve de rol van de meest onverschrokken Bond Girl ooit.” Elizabeth speelde in een filmpje bij de opening een rol; voor kijkers leek het zelfs even alsof ze vanuit een helikopter het stadion in sprong.

Net als tijdens zijn toespraak tot het Britse parlement eerder dinsdag, sprak Willem-Alexander namens het kabinet zijn teleurstelling over het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Maar hij gaf ook aan de beslissing tot de Brexit volledig te respecteren.

Bilaterale band koesteren

Des te belangrijker is het de onderlinge bilaterale band te koesteren, vindt de koning. „Het vervult ons met dankbaarheid dat u met uw uitnodiging aan ons de bijzondere band tussen onze beide Koninkrijken onderstreept. Nu meer dan ooit moeten wij deze band koesteren.”

Een persoonlijke noot van de ene vorst naar de andere was er ook. „U en uw familie zijn ons dierbaar en wij verheugen ons met u in alle mooie en feestelijke gebeurtenissen, ook binnen de jongere generaties” zei Willem-Alexander. „Wij hopen dat u in de kring van uw familie nog veel geluk beschoren mag zijn.”

Daarna bracht de koning een toost uit de beide koninkrijken en op koningin Elizabeth II en haar man prins Philip. Die heeft zich nagenoeg volledig uit het openbare leven teruggetrokken en was dus ook niet bij het staatsbanket.