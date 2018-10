Schutter R’dam bij vlucht geschept door auto

De politie vermoedt dat het gaat om een afrekening in het criminele circuit. De schietpartij gebeurde aan het einde van de ochtend op de Willem Ruyslaan in de wijk Kralingen. Het 64-jarige slachtoffer, een bekende van de politie, zat in een auto en werd van dichtbij beschoten. Zijn bijrijder bleef fysiek ongedeerd maar is volgens de politie wel „hevig geschrokken.” Veel mensen zagen de schietpartij, vlakbij een school en een supermarkt, gebeuren.

De politie heeft aanwijzingen dat het slachtoffer al in de gaten werd gehouden in de uren of dagen vóór de aanslag op zijn leven.

