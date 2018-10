Paus waarschuwt jeugd voor populisme

Toen een oudere vrouw het vluchtelingenvraagstuk in Italië ter sprake bracht en klaagde over de toenemende vijandelijkheid jegens migranten, zei Franciscus dat de bijbel gastvrijheid voorschrijft. Niettemin hebben staten volgens de paus ook het recht immigratie te beperken. Hij benadrukte het belang van Europese overeenstemming in deze kwestie. De zuidelijke buitengrenzen van de EU, in Italië, Spanje en Griekenland, moeten niet overbelast raken.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik