Gebruik privémail zorgt voor nieuwe deining rond Hugo de Jonge

Het gebruik van een privé-account blijkt uit openbaar gemaakte documenten, waarin is te zien dat De Jonge vanaf een iCloud-account mailt met ambtenaren. Een woordvoerder van De Jonge’s oude ministerie zegt dat er sprake is van ‘een persoonlijke afweging’ van de voormalig coronaminister. Het ministerie durft niet uit te sluiten dat er daardoor informatie verloren is gegaan.

Kamerleden Laurens Dassen (Volt), Jesse Klaver (GL) en Pieter Omtzigt hebben maandag minister Bruins Slot om opheldering gevraagd. „Heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit kabinet Rutte III voor zijn werk als minister gebruik gemaakt van een iCloud e-mailadres, wat naar boven kwam in de berichten van de Wob over de aanpak van de corona-aanpak?”, zo willen de drie fracties weten.

Ze willen uiterlijk donderdagochtend antwoord op hun vragen. Dan staat namelijk een debat over de mondkapjes-deal van Sywert van Lienden op de rol. Ook daarin speelde De Jonge een rol. Hij zei eerder niet betrokken te zijn geweest bij de deal, maar uit vrijgegeven appjes bleek dat hij een topambtenaar vroeg om contact op te nemen met Van Lienden.

Het debat ligt gevoelig in Den Haag. De Kamer voert het met minister Conny Helder (Medische Zorg), onder wiens portefeuille de mondkapjesdeal valt. Maar een deel van de Kamer zou ook graag De Jonge aan de tand willen voelen over de appjes. De druk voor de CDA’er om zelf te verschijnen neemt door de berichten over het privémail gebruik alleen maar toe.

Bekijk ook: Kamer gaat niet in debat met De Jonge over mondkapjesdeal

’Veilig en volledig’

„Vermoedens zijn vermoedens. Daarom stellen we deze vragen. We willen het fijne ervan weten”, zegt Omtzigt tegen het ANP. „We vragen ministers zich aan de wet te houden.”

De fracties willen er daarnaast zeker van zijn dat berichten via het icloud-e-mailadres van De Jonge „veilig en volledig” worden opgeslagen en ter beschikking worden gesteld voor Wob-verzoeken en een parlementaire enquête naar het coronabeleid.

Omtzigt verwijst daarbij naar een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2019. Die komt er kort gezegd op neer dat sms’jes en WhatsAppjes die bewindslieden versturen vanaf hun zakelijke- en/of hun privételefoons onder de Wob vallen als die berichten in het kader van het werk zijn verstuurd.

In 2016 kwam toenmalig minister Henk Kamp van Economische Zaken in de problemen nadat was gebleken dat hij veelvuldig zijn gmail-account voor het werk gebruikte. Dat stond haaks op de toenmalige richtlijnen van het kabinet. In het huidige Handboek voor bewindslieden wordt het gebruik van een privé-mailaccount of berichtenapps voor werkgerelateerde doeleinden „ernstig ontraden.”

De drie fractievoorzitters willen ook weten of er andere bewindslieden uit het vorige en het huidige kabinet zijn die privé-emailadressen en berichtendiensten zoals Signal, WhatsApp en Telegram voor hun werk gebruiken, en zo ja, wie dit zijn.