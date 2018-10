Migrantenstroom via Marokko

Tweeduizend euro. Voor die prijs garanderen Afrikaanse smokkelaars immigranten een voet aan wal in Europa. Ⓒ FOTO AFP

BARCELONA - De Duitse inlichtingendienst waarschuwt volgens de Duitse krant Bild in een geheim rapport voor een nieuwe migrantenstroom vanuit Marokko naar Europees grondgebied, via Spanje. Duitse experts waarschuwen dat de nieuwe generatie’ boza’ (‘overwinning’) kost wat kost voet aan land wil zetten in Europa.