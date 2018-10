De karavaan trekt momenteel door Mexico. Ⓒ Foto Bloomberg

AMSTERDAM - Kunt u garanderen dat ik nog leef over drie maanden?” Zo vroeg een lid van bende Mara Salvatrucha aan bisschop Emiliani in de Hondurese stad San Pedro Sula. Hij was het geweld en het bloedvergieten beu en wilde breken met de bende.