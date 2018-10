Inbrekersfamilie al eerder tegen de lamp

In totaal zijn ditmaal 21 personen gearresteerd. Het gaat hierbij om veertien mannen en zeven vrouwen die van ruim 100 inbraken in België, Duitsland en Nederland verdacht worden. Vooral bij boerderijen en appartementen werd door hen ingebroken, zo maakte de politie in het Duitse Osnabrück gisterochtend bekend.

Omdat de Deense politie ook aanwijzingen heeft dat er verschillende vermogensdelicten in dat land zijn gepleegd, maakten ook zij deel uit van het internationale rechercheteam van de Duitse en Nederlandse opsporingsdiensten.

De manier waarop de leden van de Nederlandse familie hun rooftochten uitvoerden, zijn volgens de Duitse politie als extreem samenzweerderig en professioneel te omschrijven. Niet alleen werden hun misdaden in dagelijks wisselende ’teams’ begaan, ze gebruikten ook een keur aan technische hulpmiddelen om hun medeplichtigen te waarschuwen of te instrueren.

’Katvangers’

Bovendien gebruikten de daders veel verschillende soorten voertuigen, waarvan ’katvangers’ de eigenaar waren gemaakt. Daarmee bleven de echte eigenaars, en daarmee de inbraakverdachten, in eerste instantie buiten schot.

In één geval lukte het de daders om een grote kluis ongezien uit een gezinswoning te stelen. Nog tijdens de daaropvolgende autorit werd deze geopend en de inhoud eruit gehaald. In de nabijheid vond de politie de losse kluisdeur alsmede de rest terug, liggend op straat.

Criminele organisatie

Het twintigtal verdachten wordt door justitie tevens beschouwd als een criminele organisatie. De schade van alle inbraken bedraagt meer dan 150.000 euro. Justitie in Duitsland verdenkt de bendeleden alleen al van 64 inbraken. In zowel België als Nederland zijn volgens de recherche aanwijzingen van verdere misdaden aangetroffen.

Bernhard Witthaut, hoofdcommissaris van de politie in Osnabrück, noemt de operatie ’een groot succes in de strijd tegen inbrekersbendes’