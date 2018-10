Advocaat geschorst na arrestaties in proeftijd

Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Een Eindhovense advocaat wordt voor een week geschorst omdat hij in het afgelopen jaar tot drie keer toe is aangehouden terwijl hij nog in een proeftijd zat voor een eerdere tuchtrechtelijke veroordeling. De raad van discipline in Den Bosch legde dinsdag bovendien een nieuwe voorwaardelijke schorsing op van twaalf weken voor het geval de advocaat de komende twee jaar weer de mist in gaat.