Duizenden biggen dood bij brand

Wat de oorzaak is van het drama is nog onbekend. Een medewerker zou dinsdagmorgen een knal hebben gehoord. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit. Lange tijd was het nog spannend of de brand over zou slaan naar een andere stal waar nog eens duizenden biggen in huisden, maar dat kon door de brandweer worden voorkomen.

De eigenaar en zijn gezin werden bijgestaan door de pastoor van het dorpje Heusden. „Dit hakt er enorm in, dat kun je je voorstellen. Ik wil ze steunen en daarom ben ik hier naartoe gekomen”, vertelt hij. Ook bij de brandweer hakte het drama er in. „Dit zijn zware klussen. Dat doet echt wel wat met de mensen. Maar wij moeten blussen en gaan geen oordeel geven over de achtergronden”, zegt een woordvoerder van de brandweer.

De veeteeltsector kampt al vele jaren met grote stalbranden waarbij duizenden dieren in de vlammen omkomen. Dit jaar zouden er volgens de stichting Wakker Dier al honderdduizend dieren het slachtoffer van een stalbranden zijn. De laatste jaren wordt er door de sector meer actie ondernomen om de stallen veiliger te maken. Kortsluiting is vaak een oorzaak van brand. Stallen worden nu periodiek gekeurd, maar nog steeds breken er regelmatig grote branden uit. Of de stal in Heusden gekeurd was op veiligheid is nog onbekend.