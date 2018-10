Brandbrief: ’Wachttijd DUO onacceptabel’

Hij sommeert onderwijsminister Van Engelshoven in een brandbrief binnen twee weken te antwoorden op de vraag hoe zij studenten gaat helpen die door de telefonische onbereikbaarheid zwaar in de problemen komen.

Het is de tweede keer in een maand tijd dat de Ombudsman aan de bel trekt over de onbereikbaarheid. Op de eerste brandbrief antwoordde de minister pas in het voorjaar te weten of er geld is om het telefoonteam te versterken. „Maar financiële beperkingen van een departement mogen geen excuus zijn. Voor studenten gaat het om ingrijpende zaken, zoals oplopende studieschulden.”

"Studenten klagen over slechte bereikbaarheid"

De Ombudsman, die onverminderd veel klachten binnenkrijgt van studenten over DUO, voerde zelf afgelopen week een steekproef uit nadat de minister schreef te verwachten dat de wachttijden na september weer zouden dalen naar een acceptabel niveau. „Maar wij belden elke dag in de week van 15 tot 19 oktober en stonden nog steeds een half uur in de wacht. Dat is aanzienlijk langer dan de twee á drie minuten waarnaar u streeft”, schrijft de Ombudsman aan de bewindsvrouw.

’Niet alleen door onderbezetting’

Voorzitter Tom van den Brink van het Interstedelijk Studenten Overleg wijt de lange wachttijd van DUO niet alleen aan de onderbezetting. „Het is ook zo dat veel studenten bellen omdat ze met vragen zitten waar ze antwoord op willen hebben, wij krijgen ook veel belletjes. Ze zijn enorm onzeker over hun financiën en willen graag duidelijkheid en meer informatie. MijnDuo - de onlineomgeving waarin studenten hun studiefinanciering en de aflossing daarvan kunnen wijzigen en beheren - is mooi, maar antwoord van een persoon biedt soms meer geruststelling.”

Volgens Van den Brink maken studenten zich enorme zorgen over de rente op de studieschuld die verhoogd dreigt te worden. „Nergens op de website van DUO is daar informatie over te vinden. Dat is wel logisch, want het besluit erover is nog niet genomen. Maar het zou fijn zijn als ze dan iemand aan de telefoon zouden krijgen die ze vooralsnog gerust kan stellen. Ook krijgen we veel vragen of ze na hun studie met een hoge studieschuld wel een hypotheek kunnen afsluiten. De lobby die er is om studenten met schulden bij het BKR te registeren, zorgt voor onrust. Tenslotte zijn er ook vragen naar aanleiding van de wijziging van de ov-boete en voldoet de uitleg erover op de site van DUO niet voor studenten.”

Grote hoeveelheid klachten

De Ombudsman zit met de grote hoeveelheid klachten in zijn maag. „Hoe kan ik studenten die met problemen bij mij aankloppen zodanig doorverwijzen dat ze wèl door DUO worden geholpen?”, vraagt hij zich af.

Ook in januari/februari 2019 verwacht de Ombudsman weer een piek in het telefoonverkeer. „Omdat in deze periode relatief veel studenten zich in- en uitschrijven voor hun opleiding en ze vragen willen stellen over hun studiefinanciering. Hierdoor zullen de wachttijden weer gaan oplopen. Daarom dring ik nogmaals aan op verbetering nu, en niet pas in het voorjaar van 2019.”