Sint mogelijk te laat met cadeaus

Door het webwinkelen groeit de stroom pakketjes als kool. „Nu is er voor de enorme najaarsdrukte met Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar geen eerlijk tarief. We plannen stiptheidsacties waardoor de pakjes voor Pakjesavond worden bezorgd als de Sint al is vertrokken”, zegt voorzitter Willem Snel. Vorig jaar bezorgden de chauffeurs van PostNL 207 miljoen pakketjes; naar verwachting komen daar dit jaar meer dan 21 miljoen stuks bij.

November en december zijn de absolute topmaanden in de pakketbezorging vanwege alle feestdagen; 30 procent van het totale jaarvolume wordt dan bezorgd. De BVPD en PostNL liggen al maanden overhoop over de vergoeding. De bezorgers zeggen dat ze hun routes met de grote stroom van pakketten niet meer kunnen bolwerken. De BVPD wil een verhoging van 10 tot 15 procent per uur, ook omdat er een groot tekort is aan chauffeurs.

„We snappen dat het vervelend is voor de kinderen, maar bezorgen is niet gratis”, zegt Snel. PostNL zegt in gesprek te blijven met de BVPD. „Ons tarief is in de afgelopen 2,5 jaar meer dan 14 procent gestegen. In een groeiende e-commercemarkt betalen we een reëel en concurrerend tarief.”