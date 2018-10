Kinderen meer op scherm dan buiten

Cyberbeveiliger Norton heeft een onderzoek gedaan onder 7000 mensen in tien landen in Europa en het Midden-Oosten, waaronder Nederland. Daaruit blijkt dat Nederlandse kinderen gemiddeld tien jaar oud zijn wanneer ze hun eerste telefoon of tablet krijgen. Maar van de vijf- tot tienjarigen heeft de helft al een eigen smartphone.

De ouders van nu zijn de eerste generatie die hiermee te maken krijgt. Ze moeten zelf uitvogelen welke regels ze moeten opleggen en hoe streng ze die handhaven. Ze kunnen hun ouders niet vragen hoe die dat vroeger aanpakten, want toen waren er nog geen tablets en smartphones. De kinderen van nu hebben juist nooit een wereld zonder zulke apparaten gekend. En het is de vraag of ouders het goede voorbeeld geven, want meer dan de helft zegt dat ze zelf te veel online zijn.