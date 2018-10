Koning tegen May: onze band overleeft Brexit wel

Willem-Alexander noemde onder meer Academische samenwerking, koningin Máxima memoreerde Defensie.

De boodschap van de koning aan May kende hetzelfde thema als zijn toespraken tot het parlement en tijdens het staatsbanket op dinsdag. Ook toen benadrukte Willem-Alexander de goede onderlinge banden tussen de twee koninkrijken.

Ontbijt bij Lord Mayor

Koning en koningin begonnen de dag met een ontbijt bij de Lord Mayor en het bekijken van presentaties van innovatieve projecten. Daarna ging het plankgas naar de Theems, waar Willem-Alexander en Máxima aan boord gingen van de Zr. Ms. Zeeland, een Nederlands patrouilleschip dat voor de gelegenheid is aangemeerd aan het Britse museumschip HMS Belfast.

Onder begeleiding van enkele leden van de Britse koninklijke familie bekeken ze een oefening van Britse en Nederlandse mariniers op de Theems en de overmeestering van twee ’terroristen’.

Ook sprak het paar met veteranen, waaronder Kenneth Mayhew, een 101-jarige Brit die ridder is in de Militaire Willemsorde.

Thema: leefbaarheid

Voor de lunch werd ook de wijk Brixton aangedaan, in het zuiden van Londen. Deze visite had als thema leefbaarheid. Was Brixton vroeger nog een onveilig gebied, nu is de buurt in opkomst en komen er ook steeds meer toeristen.

Het 27-urige staatsbezoek eindigt woensdagmiddag officieel op Buckingham Place, waar vorst en vorstin afscheid nemen van koningin Elizabeth. Daarna volgt op de Nederlandse residentie nog een gesprek met Nederlandse media.

Ⓒ REUTERS

