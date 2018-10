Orkaan Willa trekt over Mexico

De storm kwam aan land in de buurt van Isla del Bosque, ten zuidoosten van vakantieoord Mazatlan in de staat Sinaloa. Ⓒ AFP

MAZATLAN - De orkaan Willa is dinsdagavond aan land gekomen aan de Pacifische kust van Mexico. De storm raasde met windsnelheden tot 180 kilometer per uur over het kustgebied en ging gepaard met zware regenval. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade.