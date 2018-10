Trump: zaak-Khashoggi slechtste doofpotactie in de geschiedenis van de doofpotacties

Kroonprins Bin Salman, Khashoggi, de Turkse president Erdogan en Donald Trump. Ⓒ EPA, AFP

WASHINGTON - De dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi is ’de slechtste doofpotactie in de geschiedenis van de doofpotacties’. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd. Hij noemde het een slecht plan dat slecht is uitgevoerd.