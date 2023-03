Duitse peiling: 70 procent tegen verbod benzine- of dieselauto’s

De EU wil dat er vanaf 2035 geen nieuwe auto’s meer worden verkocht die CO2 uitstoten. In ’autoland’ Duitsland is dat plan erg impopulair en brengt het politieke leiders in de problemen. Er werken zeker 850.000 mensen in de Duitse autoindustrie, die vorig jaar 3,4 miljoen voertuigen produceerde.

Verzet

De regeringen van de EU-landen en het Europees Parlement zijn het afgelopen najaar in principe eens geworden over de maatregel. Maar met name de Duitse regeringspartij FDP wil de garantie dat niet alleen de elektrische auto toekomst heeft in de EU, maar ook auto’s met een verbrandingsmotor op duurzame brandstof zoals waterstof. Ook in andere EU-landen rijst het verzet tegen het dreigende verbod, met name in Italië en Polen.