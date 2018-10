Nieuwe behandeling diabetes voorkomt spuiten

Bij diabetes type 2 reageert het lichaam niet meer goed op insuline, het hormoon dat de bloedsuikerspiegel regelt.

Voor de nieuwe behandeling werd bij patiënten een slangetje met camera ingebracht via de mond, dat in de twaalfvingerige darm terechtkwam. Op die plek werd een ballonnetje opgeblazen, gevuld met heet water. Door de warmte schroeide het slijmvlies in de dunne darm weg. Binnen een paar weken groeide nieuw slijmvlies dat zorgde voor een verbetering van de bloedsuikerspiegel. Zo meldt het AD.

,,Door deze behandeling kan het gebruik van insuline worden uitgesteld of misschien wel worden voorkomen. Dat is veelbelovend”, zegt Jacques Bergman van het Amsterdam UMC.

De nieuwe vinding lijkt vooral geschikt voor zo’n 70.000 patiënten die pillen slikken, maar inmiddels een zo hoog bloedsuikergehalte hebben dat ze op korte termijn insuline moeten gaan spuiten.