’Assepoester’ gezocht: spiegeltrapper verliest schoen

Van zes auto’s werden in de nacht van zaterdag op zondag de spiegels afgetrapt. De vernielingen vonden plaats in de Dorpsstraat in Schipluiden. Volgens de politie zijn de jongeren vanuit Schipluiden in de richting van De Lier gefietst.

„Kortom, heeft u informatie over de vernieling van de autospiegels in Schipluiden of over een persoon die alleen nog maar een soortgelijke linkerschoen heeft, laat het ons dan even weten via telefoonnummer 0900-8844”, aldus het bericht van de politie.