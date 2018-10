’Roltrap-nachtmerrie Rome veroorzaakt door springende fans’

Beneden aan de roltrap raakten tientallen mensen gewond. Ⓒ AFP

ROME - Het drama met de op hol geslagen roltrap in Rome is vermoedelijk veroorzaakt door springende en dansende fans van voetbalclub CSKA Moskou. Dat heeft de burgemeester van Rome laten weten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. De roltrap zou dinsdagavond zijn bezweken onder de last van de tientallen feestende fans.