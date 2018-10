’Peil Rijn mogelijk omhoog door sneeuw Alpen’

AMSTERDAM - De waterstand in de grote rivieren blijft de komende week nog laag. Rijkswaterstaat denkt dat de stand bij Lobith blijft steken op ongeveer 6.50 meter boven NAP en dat is historisch laag. Maar rond het weekeinde wordt zowel in Nederland als in Duitsland en Zwitserland neerslag verwacht, zodat de waterstand waarschijnlijk niet verder zakt.