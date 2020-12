Snackbareigenaar overmeestert piepjonge rooftiener: ’Hij kwam weleens patat halen’

Van Veen is woensdag alweer druk in de weer. „Het leven gaat gewoon weer door. We verkopen oliebollen voor oud en nieuw. Het gaat als een tierelier. Klanten reageren heel meegaand. Ze vinden het geweldig dat ik iemand overmeesterd heb.”

Het piepjonge duo kwam de avond ervoor rond 19.00 uur de zaak binnenstappen met een groot mes. Van Veen wist niet wat hij zag en ’dacht eerst dat het om een grap ging’. „Het zijn gasten van hier. Ik ben al tien jaar de eigenaar, dus heb ze zo’n beetje zien opgroeien. Van een van hen weet ik zeker dat hij hier vaker kwam.”

Wellicht was het de onervarenheid, of de spanning, maar de overval mislukte op vrij knullige wijze. De ondernemer wist een van de jongens in de kraag te grijpen, omdat zijn kompaan de deur voor zijn neus dicht smeet. „Erg collegiaal”, grapt Van Veen. Een omwonende die het voorval zag gebeuren, schoot te hulp.

Slagersmes

Bij het afpakken van het mes, „wel 60 centimeter lang”, raakte Van Veen licht gewond. De andere rooftiener wist aanvankelijk te ontkomen. Maar met behulp van de ouders werd ook hij opgepakt. Beide jongens zijn ingesloten en worden verhoord, meldt de politie.

De jongens hadden overigens keurig een mondkapje op. Of Van Veen ze ooit nog toelaat in zijn cafetaria? Na enige vertwijfeling: „Daar moeten we dan maar gepaste afspraken voor maken. De politie onderzoekt het ook nog. Ik zou het niet meer dan normaal vinden als de ouders langskomen. Je bent verantwoordelijkheid voor je kind, vind ik.”

Tips of beelden? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952