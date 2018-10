NAVO-topman: geen nieuwe kernwapens in Europa

Ⓒ Hollandse Hoogte

BRUSSEL - NAVO-topman Jens Stoltenberg verwacht niet dat bondgenoten meer kernwapens in Europa neerzetten in reactie op de Russische schending van het INF-verdrag dat kernwapens voor de korte en middellange afstand verbiedt. „Wij willen geen nieuwe Koude Oorlog en nieuwe wapenwedloop”, zei de Noor op een persconferentie in Brussel.