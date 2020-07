Aantal meldingen van schade door regen en storm fors toegenomen

De Helpdesk stelt op basis van cijfers van verzekeraar Interpolis dat huiseigenaren gemiddeld 2000 euro aan schade claimen na extreem weer. De totale schade na een hoosbui of storm kan oplopen tot tientallen of zelfs honderden miljoenen euro’s. Als extreem weer in de komende decennia steeds vaker voorkomt, zoals wordt verwacht, zullen verzekeraars steeds hogere bedragen moeten gaan uitkeren. In het ergste geval zouden wateroverlast en droogte 250 miljoen euro extra per jaar kunnen gaan kosten, verwacht het Verbond van Verzekeraars. De premie voor een opstal- of inboedelverzekering zal daardoor stijgen.

De verzekeraars werken samen met het KNMI aan een waarschuwingssysteem voor extreem weer. Als mensen op tijd worden gewaarschuwd en voorzorgsmaatregelen nemen, is de schade minder volgens de Helpdesk. Dat is al gebleken toen er begin dit jaar alom werd gewaarschuwd voor de komst van storm Ciara.