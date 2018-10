Brief 3 ’Stalbranden rijzen de pan uit’

Het land staat op zijn kop wegens het voornemen om 1200 herten af te schieten in de Oostvaardersplassen om het leefbaar te houden. Sta er dan ook eens bij stil dat in 10 jaar tijd het onbegrijpelijke aantal van bijna 1.582.000 dieren bij stalbranden is omgekomen, vindt A. W. de Haas.