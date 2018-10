Stemmen voor de NS Publieksprijs

Saskia Noort neemt het op tegen vijf andere schrijvers die eveneens al eerder waren genomineerd, onder wie Esther Verhoef. Zij staat alweer voor de achtste maal bij de laatste zes titels, dit keer met haar roman Nazomer. Verhoef won de prijs één keer, in 2011, voor haar psychologische thriller Déjà vu.

Tommy Wieringa is de derde genomineerde, dit jaar voor De heilige Rita. Het is zijn derde nominatie, na Joe Speedboot (2006) en Dit zijn de namen (2013). Astrid Holleeder was vorig jaar genomineerd voor Judas, waarin zij letterlijk een boekje open doet over het leven van en met haar criminele broer Willem. Haar dit jaar verschenen Dagboek van een getuige, over hetzelfde onderwerp, staat nu op de genomineerdenlijst.

De Vlaamse schrijfster Griet Op De Beeck maakt kans met haar roman Het beste wat we hebben. Met haar bestsellers Kom hier dat ik u kus (2015) en Gij nu (2016) wist zij eerder de Publieksprijs net niet te veroveren. Dat lukte in 2016 wel Hendrik Groen (pseudoniem), met zijn ’geheime dagboek’ Pogingen iets van het leven te maken. Of het vervolg, Zolang er leven is, datzelfde lot is beschoren, wordt woensdag 21 november bekend gemaakt in het televisieprogramma De Wereld Draait Door.

Geen sportboeken

De zes genomineerde boeken behoren tot de best verkochte titels van het afgelopen jaar. In tegenstelling tot voorgaande jaren staan er nu eens geen sportboeken op het lijstje (vorig jaar liefst drie!).

Het is nu aan de lezer om te bepalen wie de titel Boek van het Jaar 2018 in de wacht sleept. De winnaar ontvangt, naast deze eretitel, een sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag van € 7.500,- en een jaar lang gratis reizen met de NS Businesscard OV Vrij 1ste klas.

Stemmers (via de boekhandel, biblioteek of nspublieksprijs.nl) maken kans op een jaar lang gratis boeken én gratis reizen met de trein.