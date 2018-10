Het moment dat je stierf staat in mijn geheugen gegrift. Je ligt in bed in je kamer in het verzorgingstehuis in het nieuwe, grijze nachthemd dat ik onlangs voor je heb gekocht.

Foto van ons

Je ademt moeizaam. Je wil niet meer eten, niet meer drinken, al een paar dagen niet. Je kunt niet meer praten, niet meer staan, niet meer lopen, al een paar maanden niet. Twee herseninfarcten in het voorjaar hebben je flink achteruit doen gaan. Je herkent me nog, althans, daar ga ik van uit.

Ik bezoek je zo’n beetje om de dag. Voor ik wegga maak ik altijd een foto van ons tweeën. Als we naar elkaar kijken via het scherm van mijn mobiel weet ik zeker dat je ziet wie ik ben. Je legt je hoofd tegen het mijne, soms kijk je me aan.

Je tijd is gekomen

Je kunt niet meer lachen, alleen nog maar knikken en nee-schudden en zelfs dat wordt steeds minder. Maar elk gebaar zie ik, elke verandering in je mimiek, elke blik in je ogen. Elk moment geeft me hoop. Nee, vandaag kan je niet naar me zwaaien, maar morgen misschien wel. Nee, vandaag zie ik zelfs geen geringe glimlach, maar morgen misschien wel.

Ik praat tegen je. Over ditjes en datjes. Dat ik je lief vind. Dat ik morgen weer langskom. Of overmorgen. Ik vraag of dat goed is. Je knikt. Op de zondag dat je zult sterven, weet ik dat je tijd is gekomen. Ik ga naast je bed zitten en zeg dat ik niet meer weg zal gaan.

Leugentje om eigen bestwil

Ik herinner je aan wat je vaak tegen me zei toen ik nog jong was. Als kind was ik panisch dat je zou overlijden. Eigenlijk heb ik daar mijn hele leven last van gehad. Jij zei altijd dat je niet dood zou gaan, zolang ik je nodig had. Vandaag vertel ik dat ik je er niet langer aan zal houden. Dat je mag gaan. Dat ik het waarschijnlijk wel red, zonder jou.

Het is een leugentje om bestwil. Ik weet niet zeker of je me begrijpt, maar ik heb het gezegd. Ik pak je hand en streel je haar. De huisarts komt. Hij zegt dat je niet lijdt. Dat de moeizame ademhaling erger oogt dan hij voor jou is. Hij schrijft een beetje morfine voor, ter verlichting, en vertrekt.

Met zijn tweeën

We zijn weer met zijn tweeën, zoals altijd. Je valt even in slaap. Ik pleeg wat belletjes met mijn linkerhand, terwijl mijn rechter de jouwe niet loslaat. Na twintig minuten word je weer wakker. Het moment is nabij, ik zie het. Ik breek mijn telefoongesprek af.

Je ademhaling is veranderd. Hij is niet meer moeizaam en reutelend, maar traag en diep. Met mijn linkerhand houd ik je hoofd vast. Onze gezichten zijn dicht bij elkaar. Je kijkt me helder aan, bijna vragend. Je zucht een paar keer diep, steeds dieper.

Laatste adem

Ik zie dat je aan het vertrekken bent. Ik zeg dat het goed is, dat ik van je hou en blijf dat herhalen tot je je laatste adem uitblaast. Nadat je bent gestorven, leg ik mijn hoofd in je schoot.

'O mama, o mama', is het enige dat ik kan uitbrengen. Oneindig dankbaar dat je niet alleen was op dit moment. Ontroostbaar, omdat je er niet meer bent.