Jarige Teddy (6) nodigt 32 klasgenootjes uit: niemand komt

Het zou een leuk diner moeten worden in een pizzeria in de stad Tuscon. Teddy nodigde al zijn 32 klasgenootjes uit om samen met hem zijn verjaardag te vieren en pizza te eten maar niemand kwam opdagen. Dat meldt Fox 32.

De moeder van de verdrietige jarige job plaatste een hartverscheurende foto van haar zoon op Facebook. Teddy zit in zijn eentje aan een lange lege tafel, die vol stond met pizza’s en lege borden. „Ik heb het even helemaal gehad met feestjes”, schrijft moeder van Teddy boven de foto. Aan ABC15 vertelt de moeder dat een klein aantal ouders het partijtje had afgezegd, maar dat de rest het gewoon liet afweten.

Journalist Nick VinZant pikte de foto op en deelde hem via sociale media media met de rest van de wereld. „Als je in staat bent om Teddy en fijne verjaardag te wensen, kan je onder dit bericht een boodschap achterlaten”, aldus de tweet van Nick.

Honderden mensen gaven gehoor aan de oproep, waaronder DJ Khaled, die Teddy graag een verjaardagscadeau wil sturen namens de ’We The Best Foundation’. Ook heeft het basketbalteam het Phoenix Suns het jongetje uitgenodigd om een wedstrijd bij te wonen.

Nep?

Onder het bericht dat Fox 32 schreef over het verjaardagsfeest van Teddy, schrijft Raven Cherokee, dat de familie van Teddy liegt. „Mijn kleine neefje is naar dat feestje geweest, het moet wel dat ze deze foto hebben gemaakt voordat iedereen er was,” schrijft de vrouw.

Volgens haar heeft de moeder het hele verhaal bedacht om zo meer cadeautjes te krijgen en viraal te gaan. Later schrijft Raven dat ze een grap maakte en niet had verwacht dat iedereen zo aan zou slaan op haar bericht.

Reactie restaurant

Kold News 13 heeft navraag gedaan bij het restaurant en de vice president van Peter Piper Pizza heeft in een verklaring laten weten dat er inderdaad geen mensen op zijn komen dagen bij het feestje van Teddy. „Er was een vrouw die zei dat haar neefje naar het feestje was geweest en een cadeaubon van 70 dollar cadeau had gedaan. Dit blijkt een leugen te zijn.”