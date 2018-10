Zes studenten met de bof in Eindhoven

De GGD kreeg vorige week signalen dat er bof zou zijn onder studenten. Er is onderzoek gedaan en nu zijn er inderdaad zes studenten bekend met klachten. Maar misschien zijn er nog meer studenten besmet.

Het bofvirus verspreidt zich tijdens hoesten, niezen, praten en handcontact, door kleine druppeltjes uit de neus- en keelholte. Mensen zijn al besmettelijk voordat ze ziek worden tot ongeveer vijf dagen daarna. Bof gaat vanzelf over.

Heel jonge kinderen kunnen hersenvliesontsteking krijgen. Mannen krijgen soms een ontsteking van de zaadbal, als ze de bof krijgen na de pubertijd. Daardoor kan een man minder vruchtbaar worden.

Doofheid

Voordat inenting tegen bof in 1987 in het zogeheten rijksvaccinatieprogramma kwam, maakte ongeveer 85 procent van de mensen op kinderleeftijd bof door. Bof was de meest voorkomende oorzaak van door een virus veroorzaakte hersenvliesontsteking. Ook doofheid kwam veelvuldig voor. Na invoering van vaccinatie kwam bof nog weinig voor. Wel waren er wat epidemieën.

Zo was er een bofuitbraak in december 2009, voornamelijk onder studenten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) waarschuwde in 2012 al dat studenten tijdens introductieweken en in studentenhuizen het risico lopen besmet te raken met het bofvirus. Het aantal meldingen nam tijdens de epidemie fors toe, met een piek van ongeveer zeshonderd in 2012.

Tussen 2007 en 2009 was er ook een epidemie, voornamelijk onder niet-gevaccineerde orthodox-protestante schoolkinderen.