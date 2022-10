Arme landen eisen meer klimaatgeld, EU wil praten

Geld gaat een van de belangrijkste onderwerpen worden tijdens de top in Egypte. Om arme landen te helpen bij duur klimaatbeleid hebben rijke landen toegezegd om jaarlijks 100 miljard euro weg te geven. Die afspraak verloopt nog altijd niet op rolletjes. Den Haag heeft onlangs besloten om de Nederlandse bijdrage op te hogen naar 1,8 miljard per jaar.

Apart fonds

Nieuw is de eis van ontwikkelingslanden om nu een apart fonds van honderden miljarden op te tuigen voor de gevolgen van ’klimaatschade’. Ze vinden dat het Westen vanwege de hoge CO2-uitstoot verantwoordelijk is voor de ellende na overstromingen en extreme droogte. President Akinwumi Adesina van de African Development Bank noemde onlangs nog een bedrag van 1.300 miljard euro dat nodig zou zijn.

Of zo’n fonds er gaat komen is nog maar zeer de vraag. De EU-klimaatministers hebben maandag in Luxemburg afgesproken om met ’open blik’ te kijken naar het onderwerp. Op de agenda van de top in Egypte heet het officieel ’financiering van activiteiten om verlies en schade te voorkomen, te verzachten of aan te pakken’. Industrielanden zijn terughoudend uit vrees voor een gepeperde rekening.

Weersverzekering

Hoe de EU precies wil bijdragen is onduidelijk. „Er zijn allerlei ideeën over hoe we dat kunnen doen”, zegt minister Rob Jetten (Klimaat). Als voorbeeld geeft hij een Duits initiatief voor een soort speciale weersverzekering en een manier om bestaande subsidiepotjes beter in te zetten. Gevraagd naar het idee van een nieuw fonds en een Nederlandse bijdrage, reageert de D66-bewindsman terughoudend. „Ik vind het nu te vroeg. Wij pakken met 1,8 miljard euro al onze verantwoordelijkheid. Dat doen we bovendien niet met leningen, maar met giften.”