Opnieuw forse regenbuien verwacht, code geel voor vier provincies

De code geel is voor Zeeland, Noord-Brabant en Limburg van 16.00 tot 21.00 uur van kracht, en voor Zuid-Holland van 18.00 tot 21.00 uur. De weerdienst waarschuwt voor enkele onweersbuien, met lokaal veel neerslag in korte tijd en kans op hagel. Daarbij is kans op blikseminslag.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden, aldus het KNMI. „Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen.”

Dinsdag was ook al sprake van lokale wateroverlast door flinke regen- en onweersbuien. De zwaarste buien vielen volgens Weeronline in Noord-Brabant en Zuid-Holland. Zondag was het eveneens raak. Toen vielen volgens Weeronline de zwaarste buien in de middag in Drenthe, Overijssel en Gelderland. In Twente liepen bijvoorbeeld straten en kelders onder en stonden woningen blank.

Zaterdag om 23.43 uur begint overigens de astronomische zomer en die brengt volgens Weeronline volgende week ook gelijk zomerweer met hoge temperaturen met zich mee. Na het weekend kan het kwik stijgen naar 29 graden en lokaal kan het met 30 graden zelfs tropisch warm worden. Het blijft droog en de zon schijnt elke dag flink.