Dode door ingestorte steiger Antwerpen

ANTWERPEN - In Antwerpen is woensdagochtend een bouwvakker overleden door een ingestorte steiger. Een gewonde collega is naar een ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel, meldt de politie. Hulpdiensten hebben met een warmtecamera en honden gezocht of er nog slachtoffers onder het puin liggen, maar hebben niemand gevonden.