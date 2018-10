Spoeddebat over puinhoop bij veiligheidsafdeling Amsterdam

De afdeling OOV houdt zich onder andere bezig met het tegengaan van radicalisering en criminaliteit in de stad. Daarnaast adviseert de groep ambtenaren de burgemeester bij belangrijke gebeurtenissen. Daardoor heeft het ambtenarenkorps toegang tot veel (privacy)gevoelige informatie, bijvoorbeeld in de strijd tegen zwart geld op de Wallen. Ondanks alle gevoeligheden blijkt zeer onzorgvuldig te zijn omgesprongen met de veiligheid en de bescherming van privacy, zo onthulde De Telegraaf woensdag. Nadat eerst alleen de oppositiepartijen een spoeddebat hadden aangevraagd, sloten GroenLinks, D66, PvdA en SP zich daar woensdagmiddag bij aan.

Bekijk ook: Veiligheid Amsterdam gatenkaas

Oud-medewerkers konden in en uit lopen, onduidelijk was wie laptops of iPads van de gemeente kreeg en of die wel werden ingeleverd. Ook werden medewerkers niet gescreend. Daarnaast blijkt dat meerdere medewerkers de Amsterdamse eed niet hebben afgelegd. Ongewis blijft of criminelen of derden toegang hebben gehad tot de gevoelige informatie, omdat nooit werd bijgehouden wie toegang kreeg tot dergelijke stukken. Uit een intern rapport blijkt dat de afdeling OOV op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 5 (goed) als enige afdeling van de gemeente Amsterdam een 1 scoorde.

Fractievoorzitter Don Ceder van de ChristenUnie heeft, samen met VVD, Forum voor Democratie, CDA, Partij van de Ouderen, Denk en BIJ1 een spoeddebat aangevraagd. Dat wordt gesteund door de coalitiepartijen.

Ceder verwijst naar de door de Telegraaf opgevraagde stukken: „Ik vind dit echt zorgelijk. Ik wil snel duidelijkheid en weten hoe het er nu voor staat bij de afdeling. Ik wil ook weten waarom de gemeenteraad hier niet over is geïnformeerd zodat wij onze controlerende taak konden uitoefenen.”

Ondoorzichtig zootje

Forum voor Democratie-fractievoorzitter Annabel Nanninga wil een strikt ’vier ogen beleid’ voor ambtenaren op de afdeling OOV. „Na de debacles rond de radicaliserings-aanpak blijkt nu OOV als geheel een ondoorzichtig opererend zootje. Wij pleiten voor een strikt ’vier ogen beleid’ voor ambtenaren op OOV, dat voorkomt willekeur, misbruik van gevoelige informatie en privacyschending.”

Lees verder onder de foto

Volgens VVD’er Marianne Poot moet eenieder die werkt aan de veiligheid van Amsterdam „de zaken zelf op orde hebben en boven alle twijfel verheven zijn. Dat is nu niet het geval. Ik verwacht dat de burgemeester snel actie onderneemt.”

Nanninga vindt het ’schokkend’ dat de pers pas na lang aandringen de informatie krijgt waar zij recht op hebben. Deze krant moest maanden wachten op informatie, die bovendien niet compleet is omdat stukken niet gevonden konden worden. „Natuurlijk is bepaalde informatie gevoelig, maar enige transparantie is ook voor ons werk als raad onontbeerlijk. We eisen helderheid van de burgemeester over twee zaken: wat is er gebeurd en wat gaan we hier aan doen? Bizar is ook dat drie grote spelers in dit dossier niet meer actief zijn in de gemeente. Burgemeester Van der Laan is overleden en OOV-baas Ruud IJzelendoorn en gemeentesecretaris Arjan van Gils zijn al opgestapt. Dat is frustrerend, maar we moeten hierdoor niet in slaap gesust worden omdat de hoofdrolspelers niet meer aanspreekbaar zijn hierop.”

Bekijk ook: Crimefighters zelf een risico

Onthutsend

CDA’er Diederik Boomsma noemt de gang van zaken bij OOV een ’buitengewoon onthutsend beeld’. „Juist op de afdeling die over veiligheid gaat, en dat in een stad waar de georganiseerde misdaad macht en invloed probeert te krijgen, kan men niet zo met elementaire regels omspringen. Naar aanleiding van de fraudebeschuldiging was eerder een onderzoek ingesteld naar de bedrijfsvoering, maar dit gaat verder. Wij moeten nu opheldering krijgen. En wat ik ook zorgwekkend vind is hoe wordt omgesprongen met de informatieverzoeken. Alle termijnen zijn overschreden!”

D66-leider Reinier van Dantzig, die in de coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP zit, schrikt niet meer van de onthullingen. „Het is helaas al lang duidelijk dat de afdeling OOV slecht functioneert. De zaken die vandaag in De Telegraaf worden aangehaald zijn bijzonder zorgelijk, maar helaas in veel gevallen bekend en op veel plekken is actie ondernomen. Het abominabel omspringen met gevoelige informatie moet wel echt iets van het verleden zijn en het is belangrijk vast te stellen of daar nu genoeg maatregelen voor zijn genomen.”

GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma vindt dit soort beveiligings- en integriteitsrisico’s ’onacceptabel’. Ik hoop en neem aan dat dit de volle aandacht van de nieuwe gemeentesecretaris heeft.” PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki zegt dat er veel vragen bij hem opkomen. „Ik ben dan ook vooral benieuwd hoe het nu staat bij de afdeling OOV. Het is belangrijk dat er zorgvuldig gewerkt wordt, juist daar waar het de aanpak van ondermijning en criminaliteit betreft.”