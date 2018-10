Rekening 85-jarige vrouw geplunderd door zakkenrollers

De mevrouw had op 19 mei haar pas gebruikt om te betalen in het winkelcentrum. Mogelijk keken de dieven toen over haar schouder mee voor de pincode van de pas. Op de terugweg naar huis is de 85-jarige vrouw gevolgd, waarna zij haar pinpas ontvreemden.

Beide daders staan herkenbaar op beeld, dat is opgenomen in de Albert Heijn XL aan het Diemerplein. Daar hebben de vrouwen met de pinpas van het slachtoffer geld gepind bij een geldautomaat van de Rabobank.

De politie is op zoek naar getuigen.