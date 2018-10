„De receptionist wist niet wat hem overkwam. Er werd vroeg in de nacht een handgranaat tegen de glazen deur gegooid. Hij dacht dat het projectiel niet echt was en heeft het weggehaald. Toen hem door de politie werd verteld dat het om een echt exemplaar ging, konden we hem naar huis brengen. Dit heeft zoveel impact”, vertelt de zoon van de eigenaar.

’Dit raakt je wel’

Hij wil rond het middaguur ook graag afgelost worden. Maar het politie-rapport ligt nog voor hem en twee man zijn bezig met het camerasysteem, waaruit de politie beelden heeft afgelezen.

Er zijn maar vijf mensen werkzaam in het lieflijke hotelletje. „Zoiets heftigs raakt je wel”, zegt de zoon met een zucht. „En het allerergste, we hebben echt geen idee wie ons dit aandoet.”

Onschadelijk

De gasten hebben er verder niet veel van gemerkt. De Explosieven Opruimingsdienst heeft de handgranaat onschadelijk gemaakt. De rust is op het oog weer helemaal teruggekeerd.

Het vermoeden bestaat dat de handgranaat is gegooid door één persoon. Die ging er op een snorfiets of scooter vandoor. De politie heeft een signalement van deze man op internet gezet.

Handgranaten bij horecazaken in Amsterdam

De afgelopen tijd zijn bij verschillende horecazaken in Amsterdam handgranaten gevonden. Volgens de politie is er waarschijnlijk geen verband met het explosief dat afgelopen nacht werd aangetroffen bij een bedrijfspand aan de Lemelerbergweg in Amsterdam-Zuidoost. Of dat ook een handgranaat was, kon een woordvoerder niet zeggen.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) liet onlangs weten dat er sinds begin vorig jaar zestien incidenten zijn geweest met handgranaten bij (horeca)bedrijven. Tien keer ontplofte er een granaat. Criminelen gebruiken de methode om ondernemers onder druk te zetten.

In Amsterdam is besloten een zaak waar een explosief wordt gevonden niet meer automatisch te sluiten. Sindsdien zou het aantal van dergelijke incidenten zijn gedaald.