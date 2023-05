Premium Het beste van De Telegraaf

Bernhard H. (49) na dodelijke overdosis GHB Lisette: ’Geen levensbedreigende situatie’

Bernhard H. woensdag in de rechtbank. Ⓒ Illustratie Petra Urban

LEEUWARDEN - Ze kan nog steeds niet rouwen om de dood van haar dochter. Daarvoor is nodig dat de 49-jarige Bernhard H. openheid geeft over wat zich heeft afgespeeld in de nacht dat haar 26-jarige dochter een overdosis GHB binnenkreeg en aan de gevolgen overleed. „Ik wil weten wat Lisette heeft doorgemaakt”, zei moeder Jannie de Boer. Haar oproep bleef woensdag in de rechtbank van Leeuwarden onbeantwoord.