LIVE | Bernhard H. (49) na dodelijke overdosis Lisette: ’Ik ben al berecht’

„In mijn optiek was er geen sprake van een levensbedreigende situatie. Dan had ik wel anders geacteerd”, zei Bernhard H. (49) tijdens de tweede dag van het strafproces tegen hem en Sylvia de V.

De officier van justitie eiste tegen H. dezelfde straf als een dag eerder tegen Sylvia de V.: vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Volgens de officier van justitie is er geen reden om onderscheid te maken tussen de hartsvriendin van Lisette en Bernhard H. Ondanks dat het drama zich afspeelde in zijn huis en hij tegenover de politie wisselend verklaarde. Beiden zijn volgens de officier schuldig aan dood door schuld, door geen medische hulp in te schakelen.

Er zijn echter wel degelijk verschillen. Uiteindelijk belde Sylvia de V. wel 112, terwijl Bernhard H. sliep. En in tegenstelling tot Sylvia de V. had Bernhard H. wel ervaring met het gebruik van GHB. Hij wist dat de combinatie met alcohol gevaarlijk was. Maar niet dat je er dood aan kon gaan, zei Bernhard H.

„Wel dat je ’out’ kunt gaan. Daar is niks aan, want dan ben je een deel van je avond kwijt en kun je er niet van genieten.” Hij had vaker gezien dat mensen ’out’ gingen. „Maar dan liepen ze een uur later weer vrolijk rond.”

Onverantwoordelijk

„Anekdotische ervaringen”, vond de officier, die H. „een misplaatst vertrouwen in de goede afloop” verweet: „Fout en onverantwoord.”

Er zijn meer verschillen met de rol van Sylvia de V. Zo wijst alles erop dat het flesje GHB waaruit Lisette de dodelijke slok nam, van Bernhard H. was. Het stond in zijn huis. Hij blijft dat echter ontkennen.

Toen de politie het huis doorzocht, leek het flesje van de aardbodem verdwenen. Tot de agenten boos werden, eisten dat het flesje boven water zou komen en Bernhard H. het opeens wist op te diepen uit de waszak waarin de politie vlak ervoor had gekeken. Bernhard H.: „Het is een hele bijzondere wasmand.”

Dat hij die nacht op internet zocht wat te doen bij een overdosis GHB kon Bernhard H. zich niet herinneren. Wel dat hij samen met Sylvia de V. de bewusteloze Lisette op een bed legde, toedekte met een dekentje en Sylvia koffie gaf „om wakker te blijven”, terwijl hij zelf naar bed ging.

„Ik heb er geen seconde aan getwijfeld dat ze wel weer bij zou komen.” Hij hoorde van de vriend die naast Lisette lag dat ze het slokje had uitgespuugd, evenals de vriend. „Dat vond ik bemoedigend. En dat Gabe wèl wakker werd ook”, zei Bernhard H.

Advocate Ruth Jager, die de nabestaanden bijstaat, hekelde het gedrag van Bernhard H. en zijn vrienden. Schamper: „Het zijn mannen die zichzelf ontzien en iedere verantwoordelijkheid ontwijken. Zelfs onder ede elkaar beschuldigen.”

’Ik ben al berecht’

Bernhard H. zei het vreselijk te vinden wat er met Lisette is gebeurd, maar leek toch vooral bezig met de gevolgen voor hemzelf. Hij werd bedreigd, moest een tijdje onderduiken en zijn kinderen hoorden verhalen „waar de honden geen brood van lusten”, zei hij. „Ik ben al maatschappelijk berecht. Ik ben mijn levenslust kwijt en kan nergens meer van genieten.” Op de publieke tribune bromde een man: „Terecht.”

Vanmiddag komt H.’s advocaat Tjalling van der Goot aan het woord.