LIVE | GHB-drama: 4 maanden voorwaardelijk voor Bernhard H. (49) na dood van Lisette

De twee vriendinnen waren op 15 oktober 2021 na een avond stappen met een man mee naar zijn woning in Heerenveen gegaan. De drank en drugs vloeiden rijkelijk. Elzinga zou per ongeluk uit een flesje met GHB hebben gedronken. De volgende ochtend trof Sylvia de V. haar vriendin buiten bewustzijn aan. Na ruim twee uur belde ze met 112. Tien dagen later overleed Elzinga in het ziekenhuis aan de gevolgen van de inname van een combinatie van alcohol, xtc, cocaïne en GHB.

Volgens De V. had ze lang getwijfeld over het wel of niet bellen van de hulpdiensten. Onder meer op advies van de eigenaar van de woning, van wie het flesje met GHB was, deed ze dit eerst niet. Ze was naar eigen zeggen door hem in de veronderstelling dat Elzinga in een diepe slaap verkeerde en haar roes moest uitslapen.

De uitspraak staat gepland voor 21 juni.