Deurwaarder geeft in beslag genomen hond terug aan eigenaar

Hij heeft een onbekend bedrag overgemaakt, waarna de deurwaarder de hond heeft vrijgegeven. Op 3 oktober werd de 6-jarige hond in beslag genomen, vanwege openstaande schulden van zijn baasje.

Wet

Hoewel het niet vaak voorkomt dat er huisdieren worden meegenomen door een incassobureau, is het niet verboden. De wet op beslag- en executierecht stamt uit 1838 en is nooit gemoderniseerd.

Van der Schoot zei eerder tegen 1Limburg dat de deurwaarder in zijn recht stond, maar is van mening dat Nero is meegenomen om hem te dwingen zijn schulden af te betalen.

In juni is er een wetsvoorstel ingediend om in de toekomst een uitzondering te maken voor reguliere huisdieren.