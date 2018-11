De humor ligt op straat

Dat de humor op straat ligt, realiseren we ons lang niet altijd. Of laat ik het zo zeggen: dit is in ieder geval niet van het gezicht te lezen van de doorsnee verkeersdeelnemer. Pas wachtte ik voor het stoplicht toen mijn oog viel op een sticker met de tekst Geniet van dit rustmomentje. Geen idee of hier een commerciële boodschap achter zit, maar ik vind dat bedenkers van zulke creatieve vondsten een standbeeld verdienen. Simpelweg omdat ze alle opgefokte fietsers, automobilisten en voetgangers uit hun hectiek halen, laten lachen, relaxen of doen verbazen.

Bij mij werkt het in ieder geval. Ik geniet van de kleine dingen die ik op straat tegenkom wanneer ik van A naar B beweeg. Neem het Boomzagertje, een beeldje van een mannetje dat al jaren op een overhangende tak van een grote boom bij het Amsterdamse Leidseplein staat te zagen. Dit fantastische kunstwerk is subtiel en bovenal mysterieus omdat de afzender onbekend is. Maar ook het regenboogzebrapad (oftewel het gaybrapad) vlak bij mijn werk zorgt ervoor dat je net even anders, met een glimlach dus, oversteekt.

Ronduit grappig vind ik de Connexxion-chauffeur die voorop zijn bus niet het woord ’buitendienst’, maar I love my mom heeft flikkeren. En hoe mooi is het als een omleidingsbord geen ergernis meer opwekt omdat eronder een tweede hangt met de vraag 400 meter omrijden, wat is dat nou op een mensenleven? Of neem het gedicht op de muur van een foeilelijk flatgebouw, de talloze originele en soms zelf ontroerende street art.

Hoe staat het eigenlijk met de pratende glasbak? Wat een grappig initiatief was dat!

Flitspalen, bestelbusjes, muren, verkeersborden; overal zie je de knipogen. Als je ze tenminste wilt zien. Want pas dan incasseer je die glimlach, gratis en voor niets.

Chef VRIJ Babette Wieringa

