’Klok een uur terug aankomend weekend’

Een zegen voor de mensen die een probleem hebben met hun biologische klok, gedurende de zomertijd. Zij kunnen weer op tijd gaan slapen, kunnen goed opstaan en zijn niet meer moe. Wel is er nog één klein nadeel, de klok moet een uur teruggezet worden, wat voor velen een rotklus is.

Zo ook voor minister Wiebes, die het verzetten van de klok altijd een vreselijke irritante bezigheid vindt. En ook voor de meneer die in het voorjaar een paginagroot artikel in de Telegraaf kreeg is dit enorm veel werk, omdat hij alle klokken in zijn winkel een uur terug moet zetten. Maar ja, werken moeten we allemaal.

Wel is er een voordeel; het is zeer waarschijnlijk de laatste keer dat de klok verzet moet worden. Indien we in het vervolg de wintertijd aanhouden, hoeft de klok niet meer verzet te worden en blijft de tijd voortaan gelijk lopen met onze biologische klok.

Verder is er nog een voordeel, het is een uur eerder licht, dus zullen er minder ongelukken gebeuren. Wat een heerlijk vooruitzicht.

Herman van Wereld, Lelystad