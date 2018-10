Goede start actie voor slachtoffer Korreweg

Het trieste verhaal van Sidney greep de Zeeuwse Jasmijn Honkoop (39) aan. Ze startte vanaf de andere kant van Nederland prompt een online-doneeractie. „Ik woon dan wel in Zeeland, maar ik denk dat iedereen die over dit drama leest zegt ’Waarom?’, waar je ook bent”, reageert de verloskundige vanuit Ellewoutsdijk (gemeente Borsele). Ze hoopte op tienduizend euro, maar inmiddels is sinds zondagavond al ongeveer dertigduizend toegezegd. De Zeeuwse is onder de indruk: „Elk kwartier reageert er wel weer iemand, met een bijdrage en reactie. Dus voorlopig gaat de actie door.” Ze benadrukt dat het wat haar betreft niet „mijn actie is, maar iets van heel Nederland voor Sidney. Ik heb helemaal geen grotere bijdrage dan ieder ander.”

De Groningse student droomt ondanks het drama dat hem overkwam van reizen. Donateurs hopen dat hun steun dat makkelijker kan maken en geven ook opbeurend advies over mogelijkheden. Honkoop kende het slachtoffer helemaal niet. „En veel mensen die nu bijdragen ook niet. Maar iedereen trekt het zich aan en wil wat doen. Dat dit geweld zo zinloos is, zo willekeurig. Ik lees dat hij juist een vriendelijke persoon is… Daarom wilde ik wat doen. En veel mensen doen gelukkig mee.”

In de rechtbank in Groningen heeft Sidney onlangs verklaard over zijn leven na de dramatische nacht en daarbij aangegeven dat de blijvende lichamelijke en psychische gevolgen een zware last zijn. „Ik kijk constant over mijn schouder.” De familie van Sidney heeft deze week aangegeven dat ze liever in de luwte blijven, na de zware tijd ook rondom de recente rechtszaak en vervolgens de veroordeling van de schutter.

Honkoop: „Ik heb zelf nog geen contact gehad, maar heb via een bekende van hem vernomen dat hij positief heeft gereageerd. ’Hij had een glimlach op zijn gezicht’, werd gezegd. Daar ben ik blij om!”