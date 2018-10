Misstanden bij bedrijven met kennismigranten

Een derde van de bedrijven viel dus door de mand. In totaal kregen de sjoemelende werkgevers een boete van 65.000 euro. Ook zijn de verblijfsvergunningen van de kennismigranten die bij de acht bedrijven werkten ingetrokken. Bovendien is de licentie van een aantal bedrijven – die daarmee versneld kennismigranten in dienst kunnen nemen – ingetrokken.

Inspecteurs van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kwamen tijdens controles vreemde situaties tegen, meldt de inspectie in een verslag. „Bij verschillende ondernemingen waren geen of beperkte activiteiten waarneembaar. Zo verstuurde een ondernemer in vijf jaar tijd slechts tien facturen en kon de ondernemer niet de namen van zijn vijf klanten noemen”, melden zij. Ook werden andere activiteiten uitgevoerd dan was gemeld en op basis waarvan een licentie is verkregen. „Zo was een onderneming van plan zaken te doen in e-bikes. De bestuurder en tevens de enige werknemer en kennismigrant zag hiervan af en ging over op gepofte noten.”

Loonkosten

In zes gevallen van de gecontroleerde zaken bleken de kennismigranten tevens de bestuurders van de ondernemingen. „Ook zagen inspecteurs regelmatig omzetten die met moeite de loonkosten konden dekken en was er met regelmaat sprake van een negatief vermogen”, meldt de inspectie.

Dit was de eerste gezamenlijke inspectie van het ministerie van SZW en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Naar aanleiding van de vangst is besloten in 2019 verder te gaan met controles. De inspectie controleert of bedrijven aan voorwaarden voldoen. De IND kijkt juist of de migrant wel aan de eisen voldoet. In Nederland hebben 4730 bedrijven de status van ’erkend referent’ bij de IND, waardoor ze versneld kennismigranten over kunnen laten komen. In 2017 werden circa 13.920 kennismigrantenvergunningen verleend.