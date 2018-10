Rode Kruis: hou vliegveld Sanaa open voor hulp

De hulporganisatie noemt de situatie in Jemen, door de al jaren durende burgeroorlog, schrijnender dan ooit. Ruim 22 miljoen van de 27 miljoen mensen in het land hebben hulp nodig. Bovendien hebben 15,7 miljoen van hen geen toegang tot schoon drinkwater of sanitaire voorzieningen. Meer dan de helft van de ziekenhuizen is dicht, waardoor besmettelijke ziektes de kop opsteken. Veel gebieden zijn te onveilig om hulp te verlenen.

Dit jaar heeft het Rode Kruis, onder meer via opbrengsten op giro 7244, al 500.000 mensen voorzien van eten. Honderdduizenden kregen medische hulp en schoon drinkwater.