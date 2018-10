EU-parlement stemt voor verbod wegwerpplastic

Bovendien moet het gebruik van voedselverpakkingen en wegwerpbekers worden teruggedrongen. Fabrikanten van bijvoorbeeld snoepwikkels en sigarettenfilters moeten gaan meebetalen aan het opruimen en de afvalverwerking. Het Europese bedrijfsleven wil zijn steentje bijdragen, maar zegt dat het om een „gedeelde verantwoordelijkheid” gaat.

Verder wil het parlement dat negen op de tien plastic flessen in 2025 gescheiden worden ingezameld, bijvoorbeeld via statiegeldregelingen. Ruim een op de drie flessen moet dan van hergebruikt plastic zijn gemaakt. Ook moeten lidstaten maatregelen treffen tegen het dumpen van visnetten door vissers. 571 parlementsleden stemden voor en 53 tegen.

Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie presenteerde in mei maatregelen in de strijd tegen wegwerpplastic, die nu zijn aangescherpt. Als ook de lidstaten een standpunt hebben ingenomen, kunnen die met het parlement gaan onderhandelen over de wetstekst.

De EU-milieuministers komen volgende week bijeen. „Laten we nu eens kijken of de EU echt een pionier wil zijn en eindelijk actie onderneemt tegen plastic afval”, aldus Gerben-Jan Gerbrandy (D66). Zijn GroenLinks-collega Bas Eickhout: „Met haast chirurgische precisie worden er maatregelen ingevoerd om ervoor te zorgen dat de toptien plastic producten die het meest op de Europese standen worden aangetroffen, voortaan niet of minder snel in het milieu terechtkomen.” Ook Jan Huitema (VVD) en Annie Schreijer (CDA) toonden zich tevreden.