Geen lange wachtrijen bij andere ziekenhuizen

Het is niet wetenschappelijk ondersteund, maar het lijkt erop dat de surseance van betaling bij het Slotervaart en de computerstoring bij het VUmc op het juiste moment toesloegen de afgelopen 24 uur. De herfstvakantie begon afgelopen maandag in Amsterdam.

Bij het OLVG houden ze de situatie bij de andere ziekenhuizen overigens wel nauwlettend in de gaten. Woordvoerster Elles van ’t Hout: „Er is altijd contact en overleg tussen alle ziekenhuizen in de stad. Zeker in de huidige situatie, waarbij er ineens veel aan de hand is en er wellicht ook het nodige gaat veranderen. Het is onze verantwoordelijkheid om te waarborgen dat de patiënten altijd terecht kunnen voor zorg. Dat doen we als ziekenhuizen met elkaar.”

Het OLVG vindt de situatie van ’concurrent’ Slotervaart ’verschrikkelijk schrijnend’. Personeelszaken heeft al belletjes van verschillende personeelsleden van het Slotervaart gekregen of er wellicht werk is. De situatie van het personeel van Slotervaart is nog steeds ongewis. Een oplossing voor het uitstel van betaling is in principe nog steeds mogelijk.

De politiek roert zich ondertussen ook. De SP maakt zich zorgen om het feit dat patiënten door de dreigende sluiting van het Slotervaart hun behandeling moeten staken en hun vaste behandelaar kwijtraken. „Het is te gek voor woorden dat een goed lopend ziekenhuis in een wijk waar mensen het niet breed hebben door een besluit van verzekeraars de das om wordt gedaan. De patiënten en de honderden werknemers mogen niet speelbal worden van commerciële belangen in de zorg. Wij bepleiten daarom komende dagen bij de minister van VWS en de wethouder zorg in Amsterdam om het behoud van het Slotervaart”, aldus Cobie Groenendijk van de SP.

Als het aan de SP ligt moeten de politiek in Den Haag en Amsterdam de regie nemen over de toegang tot zorg voor patiënten in alle ziekenhuizen, niet alleen het Slotervaart. „Niet zorgverzekeraars bepalen, maar burgers”, stelt Groenendijk. Eind van de middag opent de SP Amsterdam een petitie voor behoud van het ziekenhuis.