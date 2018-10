’Betaald parkeren ziekenhuizen melkkoe’

De kosten voor parkeren bij ziekenhuizen verschillen per locatie. Tweedekamerlid Nine Kooiman van de SP noemde tijdens de uitzending de parkeertarieven een melkkoe voor de ziekenhuizen en pleitte voor het afschaffen ervan. Bedrijven en ministeries vragen toch ook geen geld voor een parkeerplaats? Een slagboom kan prima als poort fungeren om als bezoeker en patiënt toegang te krijgen tot een gratis parkeerplaats.

Na de uitzending is er weinig veranderd en mogen bezoekers en patiënten nog steeds hun portemonnee opentrekken om een parkeerplaats bij het ziekenhuis te bemachtigen. Een ziekenhuisbezoek is meestal al niet leuk, des te vervelender als je aan het einde van je bezoek geconfronteerd wordt met hoge parkeerkosten.

Er zijn slechts een paar ziekenhuizen waar gratis geparkeerd kan worden. Die ziekenhuizen zijn het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Waalwijk, Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen, Refaja in Stadskanaal,Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland en VieCuri Medisch Centrum in Venray.

Veel mensen denken dat ze hun parkeerkosten kunnen declareren bij hun zorgverzekeraar, maar dit is niet het geval. De basisverzekering dekt alleen de reiskosten van en naar het ziekenhuis voor bepaalde patiëntgroepen.

De Belastingdienst laat onder bepaalde voorwaarden wel aftrek toe van vervoerskosten bij ziekte of invaliditeit en reiskosten die patiënten en hun gezinsleden maken vanwege regelmatig ziekenhuisbezoek.

Niels Aussems, Waalwijk