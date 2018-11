’Wie tabak verkoopt is een paria’

Ik werk (met liefde) 60 tot 70 uur per week, geloof in eerlijk ouderwets zaken doen en motiveer mijzelf om het elk jaar ietsje beter te doen dan het jaar daarvoor. Maar tegenwoordig ben ik een paria, puur en alleen omdat ik mijn brood verdien met de verkoop van tabak. Deze tabak is wel volkomen legaal, zeer strak gecontroleerd en best zwaar belast, maar niettemin ben ik een paria.

Ik word elk jaar geconfronteerd met meer wetgeving. Geen zinnige uitvoerbare wetgeving, maar onlogische en interpretatierijke wetgeving. Het soort wetgeving dat kleine tabaksondernemers de nek omdraait, maar de grote multinationals bevordert.

Het is namelijk niet heel ingewikkeld: breng de leeftijd omhoog naar 21 jaar, verbied de verkoop van tabak buiten de speciaalzaak en zet (zoals vroeger) een vergunningstelsel op voor dit soort winkels.

Een zinnig debat is het al lang niet meer, het is een verzameling ongefundeerde meningen geworden, vol met verborgen agenda’s en misplaatste overtuigingen.

Sasja van Horssen,

Cigaragua Amsterdam