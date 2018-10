Wraakpornonetwerk opgerold

De groep richt zich op iCloud, de gratis dataopslag van Apple. Volgens cyberbeveiligingsexpert Stan Hegt is iCloud inmiddels voldoende beveiligd om dit soort inbraken tegen te gaan. Het is meestal aan de gebruikers zelf te wijten dat inbrekers een voet tussen de deur krijgen.

De zogenoemde ’tweestapsverificatie’ kan veel ellende voorkomen, aldus ’professioneel hacker’ Hegt. Daarbij wordt via bijvoorbeeld de telefoon een code doorgegeven die nodig is bij het inloggen op een computer. Alleen een wachtwoord is niet genoeg. Tweestapsverificatie is nog niet verplicht.

De collectie van de hackgroep omvatte voor het merendeel geen regelrechte pornografie, eerder pashokfoto’s, beelden in ondergoed en selfies. De hackers maakten gebruik van lijsten van eerder uitgelekte wachtwoorden. Ook gokten ze antwoorden op controlevragen als ’hoe heette je eerste huisdier’ om zonder wachtwoord binnen te komen. „Tegenwoordig is dat pad afgesneden”, zegt Hegt.

iCloud is een dankbaar doelwit van digitale inbrekers, omdat gebruikers er steeds meer foto’s en andere privacygevoelige informatie op zetten. In 2014 doken onder de naam The Fappening intieme foto’s van mondiale beroemdheden op. De Telegraaf berichtte in april over het Almeerse VVD-raadslid Mitchell van der K. die had ingelogd op de accounts van vlogster Laura Ponticorvo en hockeyster Fatima Moreira de Melo. Hij richtte zich behalve op BN’ers ook op collega’s, maakte tientallen foto’s en filmpjes buit en verspreidde die.

Minderjarige scholieren zijn niet per se makkelijke slachtoffers voor hacking, zegt Hegt. „Ik zie in mijn praktijk dat iedereen gevoelig is voor dit soort praktijken, slachtoffers van fraude bij internetbankieren zijn ook niet allemaal op leeftijd. Ik heb directeuren en ict-experts gezien die erin zijn getrapt. Gewoon omdat het vrijdagmiddag was, ze haast hadden en ze een moment onoplettend waren.”