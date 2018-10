Golf aan bombrieven teistert politiek VS

Bij de woning van voormalig presidentskandidate Hillary en oud-president Bill Clinton in Chappaqua in de staat New York werd woensdag een explosief tussen de post gevonden, meldde The New York Times. Even later werd in Washington ook een verdacht pakketje onderschept dat naar de Amerikaanse ex-president Barack Obama was gestuurd.

John Brennan

Het pakketje met daarin een mogelijk explosief dat in de postkamer van CNN in New York is gevonden, was geadresseerd aan de voormalige CIA-baas John Brennan. Dat melden lokale politiefunctionarissen aan CNN.

Brennan, die diende onder president Barack Obama, is regelmatig te gast bij CNN en een criticus van Trump. Brennan maakte begin 2017 als CIA-baas plaats voor Mike Pompeo.

Dit pakket werd aangetroffen bij CNN:

Het Witte Huis snapt totaal niet wat de ernst is van zijn aanvallen op de media. Dat zegt CNN-baas Jeff Zucker in een reactie op de pakketten met explosieven die naar CNN en verschillende Democraten in de Verenigde Staten zijn verstuurd.

„De president en vooral de perschef van het Witte Huis zouden moeten begrijpen dat hun woorden ertoe doen. Tot nu toe hebben ze daar nog geen flauw benul van”, zei hij.

Debbie Wasserman Schultz en Eric Holder

Er zou een vierde verdacht pakketje zijn afgeleverd bij de democratische afgevaardigde Debbie Wasserman Schultz, in Florida. Echter, het adres van Debbie Wasserman Schultz werd op het pakket van Eric Holder vermeld als retouradres. Omdat het pakket niet afgeverd kon worden bij Eric Holder kwam het pakket zo terecht bij Wasserman Schultz.

Andrew Cuomo

Ook Andrew Cuomo, gouverneur van de staat New York, zou een pakketje hebben ontvangen. Hierbij bleek het later om een stapel tijdschriften te gaan.

Maxine Waters

Maxine Waters, lid van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten, ontving woensdagmiddag ook een verdacht pakket:

Verdachte pakketjes: hier wordt CNN-uitzending onderbroken

Daarna kwam een melding dat eveneens een verdacht pakketje naar het Witte Huis was onderschept. Maar dit bericht bleek later onjuist.

George Soros

Volgens een overheidsfunctionaris was het explosief voor de Clintons van dezelfde soort als dat eerder is gevonden bij het huis van miljardair George Soros in Bedford. Dat pakketje bevatte een explosief poeder, volgens een justitiële bron.

Volgens de krant vond een medewerker van Soros een pakketje in de brievenbus. Toen hij het openmaakte, zag hij iets wat op een bom leek. Vervolgens bracht hij het pakje naar bebost gebied in de buurt en belde de politie. Soros was zelf niet thuis.

De verdachte pakketjes naar Obama en de Clintons werden tijdens routinecontroles door de FBI onmiddellijk geïdentificeerd als potentiële explosieven. De Clintons en Obama hebben de pakketjes niet ontvangen en ze waren ook niet aanwezig om ze te ontvangen, aldus de FBI. Het pakketje dat naar CNN was gestuurd, werd gevonden in de postkamer. Het is daar inmiddels weggehaald.

Het is niet duidelijk of de incidenten met elkaar verband houden.

Verklaring Secret Service

In een persverklaring bevestigt de United States Secret Service de vondsten bij de voormalig presidenten en schrijft dat er „twee verdachte pakketten zijn onderschept die waren gericht aan personen die beschermd zijn door Secret Service.”

Ⓒ United States Secret Service

Via Twitter deelt ook de FBI een verklaring. Hierin bevestigt de federale instelling dat de pakketjes aan Soros, Clinton, CNN en Holder aan elkaar zijn gelinkt. De pakketjes hadden hetzelfde uiterlijk.

Reactie Trump

Vicepresident Mike Pence heeft via Twitter laten weten de gedane aanvalspogingen te veroordelen: „Deze acties zijn laf en verwerpelijk en passen niet in dit land. Dankbaar voor het handelen van de Secret Service, FBI en lokale eenheden. Deze daden zullen worden veroordeeld.” Trump gaf vervolgens aan zich volledig aan te sluiten bij deze reactie.

In een persconferentie heeft Melania Trump, First Lady van de Verenigde Staten, woensdag laten weten de bombrieven sterk te veroordelen.

Donald Trump nam de persconferentie na zijn vrouw over en sprak: „De veiligheid van Amerikanen is mijn hoogste en belangrijkste prioriteiten. Op dit moment worden de pakketjes onderzocht. We zullen alles op alles zetten, samen sterk moeten staan en er zo voor zorgen dat dergelijke daden niet meer zullen plaatsvinden in Amerika.” De president van de VS zegt ’boos, ontdaan en teleurgesteld’ te zijn: „We zullen dit tot de bodem uitzoeken.”

Reactie Hillary Clinton

Hillary Clinton heeft woensdagmiddag (lokale tijd) in Florida een persconferentie gehouden en daarbij de medewerkers van de Secret Service bedankt: „Het gaat goed met ons. Maar, het zijn roerige tijden.”

Reactie burgemeester van NYC

Bill de Blasio, burgemeester van New York City, heeft ook gesproken. „Dit is duidelijk een daad van terreur, een poging om onze vrije pers en leiders te ondermijnen middels geweld.”

Het doel van een dergelijke actie is de samenleving te terroriseren. Blasio sprak van een „zeer verontrustend incident.” De situatie is volgens hem onder controle en er is momenteel geen concreet gevaar dat er nog meer doelen worden getroffen in New York. Toch wordt de aanwezigheid van de politie in de stad vergroot.